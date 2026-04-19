Nella zona di Monte Mario a Roma, giovedì è stata chiusa via Sebastiano Vinci, causando cambiamenti nel traffico locale. La chiusura è entrata in vigore alle ore 16:30 e riguarda un tratto della strada, influenzando la circolazione nell’area. La decisione è stata comunicata alle autorità e si riferisce a interventi di manutenzione o lavori in corso. La situazione è monitorata per eventuali aggiornamenti sulla viabilità.

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-04-2026 ore 16:30

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