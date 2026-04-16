Traffico Roma del 16-04-2026 ore 19 | 30

Nella serata del 16 aprile 2026, alle ore 19:30, si segnala che la via Aurelia rimane chiusa al traffico in entrambe le direzioni. La situazione interessa gli automobilisti che percorrono questa arteria principale della città, creando possibili disagi e deviazioni nelle zone circostanti. La chiusura è stata comunicata dalle autorità locali attraverso il servizio di informazione sul traffico. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause dell'interruzione.

Luceverde Roma Buonasera Partiamo dalla via Aurelia ancora chiusa al traffico nelle due direzioni e l'altezza di Ladispoli a causa di un grave incidente il traffico ed è sul posto altro incidente come ci Segnala la polizia locale è avvenuto in via Trionfale all'altezza di via dell'Acquedotto Paolo incidente che provoca ripercussioni in tutta la zona Inoltre è stata chiusa il traffico per la presenza di una voragine via Lucilio andiamo ora in tangenziale si procede incolonnati tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni e tra Largo Lanciani e via delle Valli direzione Stadio Olimpico ancora chiuse a sulla...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300

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