Il traffico a Roma nel pomeriggio del 19 aprile 2026 alle 14:30 presenta due cortei in corso di svolgimento. Uno dei cortei si muoverà tra le 14:47 e le 15:00, attraversando alcune vie della città. La presenza di queste manifestazioni sta causando rallentamenti e congestioni in diverse zone del centro e delle aree limitrofe. La circolazione è soggetta a modifiche a seconda dell'andamento delle processioni.

Luceverde Roma nel pomeriggio sono previsti due cortei uno sfilerà tra le 14:47 alle squillino con partenza e arrivo in piazza Vittorio il percorso lungo via dello Statuto via Merulana Viale Manzoni e via Emanuele Filiberto l'altro si muoverà dalle 15 alle 19 da Piazza della Bocca della Verità Piazza di Porta San Paolo attraversando tra le altre via dei Cerchi via dell'Ara massima di Ercole via del Circo Massimo viale Aventino piazza Albania e viale della Piramide Cestia per entrambi gli eventi sono possibili deviazioni o bravi stop per il trasporto pubblico questa sera al palazzo dello sport la seconda ed ultima serata del...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-04-2026 ore 14:30

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