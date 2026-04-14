Traffico Roma del 14-04-2026 ore 19 | 30

Da romadailynews.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 19:30 del 14 aprile 2026, a Roma, si registrano code sulla Cristoforo Colombo a causa di un incidente. La strada è interessata nel tratto in direzione. Il traffico risulta rallentato e si consiglia di percorrere percorsi alternativi. La situazione è monitorata dalle forze dell'ordine e dai servizi di emergenza presenti sul posto.

Luceverde Roma Buonasera Al momento troviamo code per incidente sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo anulare e via di Acilia sulla carreggiata interna del raccordo anulare che si sta in fila per traffico e piccoli incidenti tra la Nomentana e la Prenestina ma abbiamo rallentamenti con code a tratti anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina auto in fila anche sulla tangenziale Tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni e tre la Tiburtina e la Salaria direzione Stadio Olimpico attenzione poi sulla Roma Fiumicino per lavori sul viadotto Franco della Scala l'autostrada...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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