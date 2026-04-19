Il traffico a Roma il 19 aprile 2026 alle 11:30 presenta ancora rallentamenti tra la piazza e le Terme di Caracalla. La circolazione in quella zona risulta congestionata, con traffico in movimento molto lento. La situazione è segnalata come ancora in evoluzione e in fase di possibile miglioramento, ma al momento si registrano difficoltà per gli automobilisti che transitano in quella direzione.

Luceverde Roma trovati tra la Pia e le Terme di Caracalla è ancora in corso la pieran possibili chiusure e deviazioni anche per le linee bus nel pomeriggio sono previsti 261 sfilerà tra le 13 e le 15 alle squillino con partenza e arrivo in piazza Vittorio e percorso lungo via dello Statuto via Merulana Viale Manzoni via Emanuele Filiberto l'altro si muoverà dalle 15 alle 19 da Piazza della Bocca della Verità a Piazza di Porta San Paolo attraversando tra le altre via dei Cerchi via dell'Ara massima di Ercole viale Aventino piazza Albania e viale della Piramide Cestia per entrambi gli eventi sono possibili deviazioni o bravi stop per...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-04-2026 ore 11:30

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