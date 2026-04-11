Traffico Roma del 11-04-2026 ore 19 | 30

Il 11 aprile 2026, alle 19:30, si è registrato un evento di traffico a Roma che ha coinvolto una manifestazione con corteo. La manifestazione si è svolta tra il Colosseo e la Piramide Cestia, con una partecipazione stimata di almeno 7.000 persone. La presenza dei manifestanti ha causato rallentamenti e deviazioni nelle strade interessate, creando disagi alla viabilità della zona.

Luceverde Roma nel pomeriggio manifestazione con corteo tra il Colosseo e piramide non meno di 7000 le persone che partiranno da via Celio vibenna per raggiungere Piazza Ostiense interessate via di San Gregorio piazza Albania e viale Aventino alla nuova fiera di Roma aperto i battenti Romics 36a edizione per il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e Games non si escludono rallentamenti lungo l'autostrada roma-fiumicino e sulla Portuense potenziati per l'occasione i treni per raggiungere la fiera a proposito di trasporto ferroviario questo fine settimana vedranno notevoli disagi per chi si sposta in treno verso il...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-04-2026 ore 19:30 Traffico Roma del 04-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico regolare in città in tutte le arterie cittadine chiusa... Avignon, France 4K Walking Tour — Palace of the Popes, Pont d'Avignon & Medieval Old Town