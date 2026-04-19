Traffico Lazio del 19-04-2026 ore 17 | 30

Il 19 aprile 2026, alle 17:30, il traffico nella regione Lazio si presenta con spostamenti principalmente a breve e medio raggio. La giornata è stata caratterizzata da variazioni nel flusso veicolare, con alcune aree che hanno registrato rallentamenti o code. Le condizioni del traffico sono state monitorate lungo le principali arterie stradali, evidenziando alcune criticità durante le ore di punta.

Luceverde Lazio trovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo primaverile spostamenti agevolati e come ogni domenica dal divieto di circolazione per i mezzi pesanti fino alle 22 sull'intera rete viaria Nazionale in provincia di Rieti proseguono i lavori sulla Salaria con transito a senso unico alternato tra sigillo e Antrodoco non è chiusa la formazione di code sul raccordo Viterbo Terni proseguiranno fino al 11 maggio i lavori tra le uscite di Bomarzo e di Soriano dove c'è una deviazione di carreggiata raccomandiamo tutte le attenzioni del caso in provincia di Frosinone fino a fine maggio.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 19-04-2026 ore 17:30 Notizie correlate Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale qualche problema alle porte della capitale sulla Cassia bis... Traffico Lazio del 17-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati in provincia di Viterbo code per lavori sul raccordo Viterbo Terni tra Bomarzo e l'uscita per Soriano nel Cimino si... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 07 | 25. Traffico Lazio del 19-04-2026 ore 17:30Luceverde Lazio trovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo primaverile spostamenti agevolati e come ogni domenica dal divieto di circolazione per i ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità un saluto e per ritrovarti dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole sulle ... romadailynews.it Traffico e spaccio di stupefacenti, blitz dei Carabinieri a Roma. Tra i 13 arrestati anche Raffaele Pernasetti alias “er Palletta”, storico esponente della banda della Magliana. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazio https://w facebook Traffico e spaccio di stupefacenti, blitz dei @_Carabinieri_ a Roma. Tra i 13 arrestati anche Raffaele Pernasetti alias “er Palletta”, storico esponente della banda della Magliana. @TgrRaiLazio rainews.it/tgr/lazio rainews.it/tgr/news x.com