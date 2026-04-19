Il traffico nella regione Lazio alle 9:30 del 19 aprile 2026 presenta uno schema di spostamenti prevalentemente di breve e medio raggio. Si registrano alcuni rallentamenti in diverse arterie principali, mentre altre vie mostrano scorrimenti più fluidi. La situazione appare stabile, con variazioni nelle concentrazioni di veicoli a seconda delle zone. Nessun incidente o evento di rilievo viene segnalato in questa fase.

Luceverde Lazio trovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo primaverile spostamenti agevolati e come ogni domenica dal divieto di circolazione per i mezzi pesanti fino alle 22 sull'intera rete viaria Nazionale in provincia di Rieti proseguono i lavori sulla Salaria con transito a senso unico alternato tra sigillo e Antrodoco non è chiusa la formazione di code sul raccordo Viterbo Terni proseguiranno fino al 11 maggio i lavori tra le uscite di Bomarzo e di Soriano dove c'è una deviazione di carreggiata raccomandiamo tutte le attenzioni del caso in provincia di Frosinone fino a fine maggio.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 19-04-2026 ore 09:30

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