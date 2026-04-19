Tour dell' acqua | Catania tra terme e sotterranei

Domenica 3 maggio si terrà un tour che permetterà di scoprire Catania attraverso visite a terme romane, cunicoli sotterranei, sorgenti nascoste e monumenti legati all'acqua. L'itinerario si focalizzerà sul fiume Amenano, attraversando diversi angoli della città che custodiscono tracce di un passato legato alle risorse idriche e alle strutture romane. L'evento offrirà un percorso tra storia e segreti nascosti sotto la superficie urbana.

Domenica 3 maggio tour tra terme, sotterranei e angoli nascosti di catania sulle tracce del fiume Amenano, un tour unico e completo per esplorare Catania tra sotterranei, terme romane, cunicoli, sorgenti nascoste e monumenti legati all’acqua. Un percorso suggestivo che ti condurrà nel cuore della.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Catania riscopre il fiume perduto: tour tra terme romane e segreti del sottosuolo dal 1° marzo 2026.Catania si prepara a un viaggio suggestivo nel suo passato più remoto con l'avvio, a partire dal 1° marzo 2026, di un tour dedicato alla riscoperta... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Librino: al via i lavori per ripristinare fornitura idrica e illuminazione pubblica negli orti urbani; Arriva a Montesilvano il tour di presentazione di Abruzzo Micro Prestiti; Manca l'acqua a Catania, arriva il comunicato Sidra: ecco le zone coinvolte dal disservizio idrico; Ancora un furto di contatori dell'acqua, denunciato un pregiudicato. Sicilia, a Palermo scatta il razionamento dell'acqua. E a Catania la burocrazia ferma la riparazione delle paratoie anti-siccitàAnche a Palermo, quinta città italiana per popolazione, scatterà il razionamento dell'acqua. Riguarderà diverse aree del capoluogo. È ufficialmente giunto il via libera dalla cabina di regia della ... corriere.it A Catania manca l'acqua potabile, emergenza causata dai blackout elettriciÈ uno scenario per molti aspetti senza precedenti quello che sta vivendo la Sicilia e non solo per il caldo torrido e gli incendi che devastano diverse zone dell'Isola ma anche per i continui blackout ... corriere.it Mentre Meghan si avviava in finale del tour innAustralia verso l’intercontinental hotel di Sydney per una conferenza, è emersa tutta la difficoltà di far incontrare royal engagements e affari. - facebook.com facebook La moda presenta le sue accademie in un 'Grand Tour'. Un documentario su formazione e lavoro al Maxxi e su Sky. #ANSA x.com