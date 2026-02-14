Il turismo in America ha preso una piega diversa dopo che numerosi visitatori sono stati fermati e arrestati al JFK, rischiando l’espulsione e il trasferimento in carceri sorvegliate. La paura di finire in prigione con il rischio di essere rinchiusi in strutture sorvegliate da alligatori si fa sempre più concreta tra chi sogna di visitare Times Square, il Grand Canyon o Hollywood Boulevard. Questi luoghi iconici sembrano perdere il loro fascino di sempre, sostituiti da immagini di controlli e restrizioni.

Times Square, il Grand Canyon, Hollywood Boulevard. Vale davvero la pena vedere le glorie del capitalismo, dell’erosione fluviale e della settima arte se si rischia di finire ammanettati al Jfk con la minaccia di esser spediti in qualche prigione circondata dal fossato con gli alligatori? O almeno l’immagine dell’America è diventata quella. Sono bastate una manciata di storie uscite in questi mesi, come quella dei turisti tedeschi rinchiusi per settimane in centri detenzione dell’Ice a San Diego, o di gente semplicemente rimandata indietro dopo un piccolo controllo del loro Instagram. E così il turismo statunitense soffre, e si lamentano i tour operator (anche se la notizia qui è che i tour operator esistano ancora). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - C’era una volta il turismo in America

L’America è stata per molti un simbolo di opportunità e speranza, un luogo dove realizzare sogni e costruire un nuovo inizio.

L’America del banditismo, come descritta da Sergio Leone, rappresenta un’immagine iconica fatta di dollari, pistole e personaggi senza scrupoli.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Dumbo - il quartiere di C'era una volta in America!

Argomenti discussi: Il trailer di Le avventure di Cliff Booth, sequel di C'era una volta a… Hollywood diretto da David Fincher con Brad Pitt; C’era una volta l’Est; ’Cera una volta... il libro’ diventa maggiorenne; C’era una volta mia madre , di Ken Scott (2025).

C’era una volta… celebra 25 anni: a Tele Club Italia la nuova edizione del format dedicato alle fiabe di BasileTorna C’era una volta…, il format televisivo di Tele Club Italia dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile, che coinvolge le scuole secondarie di primo grado ... ilmattino.it

C'era una volta… celebra 25 anni, al via la nuova edizioneTorna C'era una volta…, il format televisivo di Tele Club Italia dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile, che coinvolge le scuole secondarie di primo grado del territorio campano. (ANSA) ... ansa.it

Jennifer Connelly sul set di 'C'era una volta in America' - 1984 facebook