Enea Torcolacci, segretario del circolo locale del Partito Democratico e consigliere comunale, ha criticato duramente le dichiarazioni di Lega e Prima Riccione, accusandole di portare avanti una social-denigrazione nei confronti della città. In una dichiarazione pubblica, Torcolacci ha definito fuori luogo tali attacchi, chiedendo un atteggiamento più costruttivo e rispettoso nei confronti del territorio. La polemica si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di comunicazione politica nel territorio.

Basta con la social-denigrazione, soprattutto da parte di Lega e Prima Riccione. A puntare il dito contro le due formazioni di opposizione è Enea Torcolacci (nella foto), segretario del circolo di Riccione centro per il Pd, nonché consigliere comunale. "Sentire esponenti della Lega parlare di degrado in viale Dante è paradossale. Abbiamo ereditato una città in stato di totale abbandono manutentivo. Chi oggi punta il dito ha avuto l’onore di amministrare questa città utilizzando le risorse comunali prevalentemente per eventi, effetti wow e tappeti colorati sopra gli avvallamenti della pavimentazione in viale Ceccarini. L’amministrazione Angelini, appena insediata, ha dovuto spendere immediatamente 400 mila euro solo per bonificare e mettere in sicurezza le pavimentazioni di viale Dante e viale Ceccarini".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torcolacci attacca: "È fuori luogo denigrare la città"

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