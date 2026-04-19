Ticino arrestato lo specialista olistico | truffe e accuse gravi

Un uomo di 67 anni, residente a Brissago, è stato arrestato dalle autorità ticinesi e si trova attualmente in detenzione cautelare. Le indagini riguardano accuse di truffa e altri reati gravi legati alle sue attività come specialista olistico. L’indagine è ancora in corso e non sono stati resi noti dettagli sulle accuse specifiche.

Un uomo di 67 anni, residente nel comune ticinese di Brissago, è stato sorpreso dalle autorità e si trova attualmente in stato di detenzione cautelare. L'arresto è scaturito da un'indagine condotta dalla procuratrice Valentina Tuoni, che sta ricostruendo l'operato dello specialista in discipline olistiche, accusato di diversi reati tra cui appropriazione indebita, truffa, esercizio abusivo della professione sanitaria e coazione sessuale. Le indagini del Ministero pubblico si focalizzano sul modo .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ticino, arrestato lo specialista olistico: truffe e accuse gravi Notizie correlate Riti, soldi e accuse pesanti: arrestato in Canton Ticino lo sciamano e guaritore di 67 anniUn uomo di 67 anni, residente a Brissago, nel Canton Ticino, si trova in custodia cautelare nell’ambito di un’inchiesta legata alla sua attività nel... Terremoto in Italia, arrestato il noto politico: gravi accuseUn nuovo scossone attraversa la politica italiana, incrinando equilibri che fino a poche ore fa sembravano solidi.