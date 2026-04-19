Il film The Queen ricostruisce la settimana di crisi che travolse la monarchia britannica nel 1997, subito dopo il tragico incidente a Parigi che causò la morte di Lady Diana. La pellicola mette in luce lo scontro tra la tradizione della Corona e la necessità di modernizzazione rappresentata dall’ascesa politica di Tony Blair. La verità dietro le telecamere della crisi reale. Le dinamiche vissute tra i corridoi di Buckingham Palace e le tensioni politiche di quel periodo non sono state trasposte sul grande schermo con una precisione millimetrica. Sebbene la narrazione di Stephen Frears si basi su eventi storici documentati, molti dei dialoghi tra Elisabetta II e il Primo Ministro Michael Sheen sono frutto di una ricostruzione sceneggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - The Queen: tra verità e finzione il segreto della crisi reale

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