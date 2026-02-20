’La diva del Bataclan’ al Dialma Il pop tra ironia verità e finzione
Valeria Solesin, italiana, è tra le novanta vittime della strage al Bataclan, causata da un attacco terroristico a Parigi. La tragedia ha colpito molte persone che partecipavano a un concerto, tra cui giovani innocenti. La notizia si diffonde rapidamente, portando alla luce la brutalità di quell’attacco. La città si stringe intorno alle famiglie colpite, mentre le autorità continuano le indagini. La memoria di Valeria e degli altri vittime resta al centro dell’attenzione pubblica. Un ricordo che non si spegne.
Novanta morti, fra cui la nostra connazionale Valeria Solesin: giovani innocenti uccisi mentre si stavano divertendo a un concerto nel cuore di Parigi. La strage del 13 novembre 2015 è il punto di partenza per la nuova pièce coprodotta dagli Scarti che sarà messa in scena questa sera e domani alle 20.30 al Dialma Ruggiero nella programmazione di Fuori Luogo. S’intitola ’ La diva del Bataclan ’ ed è interpretata da Claudia Marsicano e Gabriele Correddu, diretti da Gabriele Paolocà: il musical che non ti aspetti, fra pop, ironia, tragedia, verità e finzione. Nell’epoca dei social media e della voglia di apparire in rete contrapposta alla solitudine del reale, si sviluppa la storia di Audrey, giovane mitomane che vive in una banlieue parigina con la madre, in un’esistenza che non sente sua. 🔗 Leggi su Lanazione.it
