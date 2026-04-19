TFA sostegno INDIRE iniziate le lezioni del II ciclo | come funziona la soglia del 10% di assenza

Sono iniziate le lezioni del secondo ciclo del TFA sostegno organizzato dall'INDIRE, dedicato alla formazione degli insegnanti specializzati. Durante queste sessioni, viene affrontato anche il tema della soglia del 10% di assenza, un parametro che riguarda le presenze degli iscritti alle lezioni. La fase in corso si concentra sulla formazione di coloro che intendono ottenere la specializzazione nel sostegno scolastico.

Le lezioni del secondo ciclo INDIRE per il conseguimento della specializzazione sul sostegno sono attualmente in pieno svolgimento. Considerata la serrata tabella di marcia, uno dei dubbi più frequenti tra i corsisti riguarda la gestione delle assenze, specialmente per quanto concerne i laboratori. La frequenza richiesta prevede la presenza del 90% minimo calcolato su tutte le attività sincrone e asincrone. I laboratori si svolgono in maniera sincrona e non è previsto nessun recupero on-demand; assenze ammesse ma minime. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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