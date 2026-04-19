Tare lancia la sfida | Il nostro obiettivo è la Champions Abbiamo sei finali davanti Il mio futuro? Dico una cosa

Nel prepartita di Verona-Milan, il direttore sportivo ha parlato ai microfoni di Dazn, sottolineando che l’obiettivo principale è raggiungere la Champions League. Ha ricordato che mancano sei partite e che bisogna affrontarle con determinazione. Durante l’intervista, ha anche fatto riferimento al futuro e ha annunciato di voler dire una cosa riguardo ai propri piani. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto della corsa al quarto posto in classifica.

di Francesco Spagnolo Tare ai microfoni di Dazn prima di Verona Milan si è soffermato sui rossoneri e sulla necessità di andare a conquistare il quarto posto. Poco prima di Verona Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del direttore sportivo rossonero. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PAROLE – « È inutile parlare adesso di questo situazione. Tutte queste energie dobbiamo orientarle verso il nostro obiettivo, che è la Champions. Raggiungerla vorrebbe dire tanto per la programmazione e per il futuro di questa società, perciò di Allegri non c’è niente da discutere. Ha fatto un ottimo lavoro in questa stagione, ha un contratto ancora lungo con questa società, come ha detto lui ieri gli piace programmare, fare un progetto importante, e su questo stiamo lavorando insieme per il futuro ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tare lancia la sfida: «Il nostro obiettivo è la Champions. Abbiamo sei finali davanti. Il mio futuro? Dico una cosa» How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide) Notizie correlate Milan, Tare nel pre partita: «Il nostro obiettivo era ridare stabilità. Creare una squadra che può raggiungere la Champions»Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti... Gasperini lancia la sfida all’Inter: «Champions priorità economica, il mio futuro è la Roma»Nella mattinata di oggi, a meno di ventiquattro ore dal posticipo di San Siro contro la capolista Inter, Gian Piero Gasperini è intervenuto nella... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Julian Alvarez nel mirino del Barcellona: cresce il malumore all'Atletico Madrid; Stipendi dei giocatori Juventus - Dati attuali su ricavi e contratti; Juventus | sfida per Alejandro Grimaldo tra Juve Milan e Inter. Igli Tare dice che Napoli-Milan è fondamentale per la classifica del MilanAnalisi approfondita delle dichiarazioni di Igli Tare prima di Napoli-Milan: tra ambizioni di classifica e il ritorno di Leao in campo. L’AC Milan si prepara ad affrontare una sfida cruciale contro il ... notiziemilan.it «"EFFETTO DOMINO MILAN! SE PARTE ALLEGRI, SALTA ANCHE TARE: IL CORRIERE DELLO SPORT LANCIA L'IDEA CRISTIANO GIUNTOLI PER IL 2027! #CristianoGiuntoli #Milan #Calciomercato #IgliTare #Allegri #RedBird #SerieA x.com «"EFFETTO DOMINO MILAN! SE PARTE ALLEGRI, SALTA ANCHE TARE: IL CORRIERE DELLO SPORT LANCIA L'IDEA CRISTIANO GIUNTOLI PER IL 2027! ECCO IL PIANO DI REDBIRD PER IL NUOVO DIAVOLO!"» #CristianoGiuntoli #Milan #Ca facebook