tabacco cura ue controproducente

Una nuova direttiva europea sulle accise sul tabacco mira a ridurre i consumi attraverso un aumento delle tasse. Tuttavia, i dati più recenti indicano che queste misure potrebbero avere effetti opposti, favorendo il contrabbando e portando a una diminuzione delle entrate fiscali. La questione riguarda le conseguenze pratiche di un rincaro fiscale senza adeguati controlli sul mercato.

Una direttiva sulle accise punta a ridurre i consumi, ma dati recenti mostrano che rincari fiscali senza controlli efficaci alimenterebbero il contrabbando e ridurrebbero il gettito. La Commissione europea ha presentato la revisione della direttiva sulle accise sul tabacco (Ted) con un obiettivo ambizioso: armonizzare la fiscalità tra gli Stati membri, ridurre i consumi e sottrarre terreno ai mercati illegali. Eppure i dati più recenti - lo studio Ipsos Doxa commissionato da Logista e il rapporto Euromonitor International - suggeriscono che l’effetto potrebbe essere esattamente opposto: più tasse, più illegalità, meno gettito. Non è un paradosso teorico.🔗 Leggi su Laverita.info

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