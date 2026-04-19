Il presidente del Parlamento iraniano ha annunciato che, in assenza di revoca del blocco, il traffico nello Stretto di Hormuz sarà limitato. La dichiarazione è arrivata durante un intervento televisivo, mentre proseguono i negoziati di pace in vista della scadenza del cessate il fuoco prevista per mercoledì. L’Iran ha anche deciso di tornare a chiudere lo stretto, in un contesto di tensioni crescenti nella regione.

Home > Video > In un intervento televisivo, il presidente del Parlamento iraniano, Mohammed Bagher Qalibafha, ha commentato lo stato dei negoziati di pace in vista della scadenza del cessate il fuoco, fissata per mercoledì, e la decisione dell’Iran di tornare a chiudere lo Stretto di Hormuz. “Da diversi giorni hanno bloccato lo Stretto di Hormuz. Che decisione sciocca e stupida. Questo è un altro loro errore. Se non revocano il blocco, il traffico nello Stretto di Hormuz sarà sicuramente limitato, non c’è dubbio”, ha affermato Ghalibaf.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stretto di Hormuz, il presidente del Parlamento iraniano: "Se non revocano il blocco, il traffico sarà limitato"

Iran Rejects Trump’s Hormuz Claims, Says “7 Statements Are Incorrect”

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