Un uomo di 43 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo del furgone, che si è ribaltato mentre cercava di evitare un animale che improvvisamente attraversava la strada da un terreno agricolo. A bordo con lui c’era anche il figlio di 10 anni, che ha riportato ferite leggere. L’incidente è avvenuto in una zona rurale, e sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Ha sbandato per evitare di colpire un animale che è uscito all’improvviso da un terreno agricolo. Ora è ricoverato in gravi condizioni. È accaduto alle 17 di ieri domenica 19 aprile lungo la strada tra Trenzano e Castelcovati. Si tratta di via Montello, un percorso che si snoda tra i campi della bassa, dove non mancano cascine e allevamenti. A ferirsi gravemente è stato un uomo di 43 anni che viaggiava col figlio di 10 anni su un furgone con targa svizzera che, probabilmente a causa della frenata, si è ribaltato fermandosi su un fianco. Nell’incidente sarebbe stata coinvolta anche una motocicletta, il cui conducente non si è ferito. Il bambino ha subito ferite fortunatamente non gravi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sterza per evitare un animale sbucato all’improvviso e il furgone si ribalta: grave papà 43enne, ferito anche il figlio di 10 anni

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