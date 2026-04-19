Stefania Orlando e Amanda Lecciso | la speciale reunion Ecco dove

Da 361magazine.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefania Orlando e Amanda Lecciso si sono incontrate a Lucca per una reunion tra amiche ed ex concorrenti di un reality. Le due si sono ritrovate nello stesso luogo, tra conversazioni e momenti condivisi. La loro presenza nello stesso momento ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un’occasione di incontro tra persone che hanno condiviso esperienze televisive passate. La reunion si è svolta senza particolari eventi pubblici o comunicazioni ufficiali.

Stefania Orlando e Amanda Lecciso: la speciale reunion tra le due amiche ed ex gieffine a Lucca. Ci sono incontri che hanno il sapore delle coincidenze, e altri che sembrano piccoli regali del destino. Quello tra Stefania Orlando e Amanda Lecciso, avvenuto nelle scorse ore a Lucca, appartiene decisamente alla seconda categoria. Solo una reunion spontanea, raccontata attraverso qualche scatto condiviso e dettagli che hanno fatto subito il giro dei social. Leggi anche  Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la famiglia si allarga? Spunta l’indiscrezione Chi le ha viste insieme parla di un’intesa naturale, fatta di sorrisi sinceri e conversazioni fitte.🔗 Leggi su 361magazine.com

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