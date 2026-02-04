Iago Garcia una dolce dedica per Amanda Lecciso La frase ammalia i fan 

Iago Garcia ha pubblicato sui social una dedica dolcissima per Amanda Lecciso. Il post ha subito fatto il giro del web, conquistando i fan con parole che sembrano quasi intime. Molti commentano emozionati, altri si chiedono se ci siano più di semplici amici dietro quelle parole. La scena è diventata subito virale, e ora tutti parlano di questa amicizia speciale.

Iago Garcia ha scritto una dolce dedica per Amanda Lecciso, il post social ha ammaliato i fan. Ci sono dediche che sembrano scritte per restare private e altre che, anche quando diventano pubbliche, conservano un’aura di intimità. Quella che Iago Garcia ha scritto per Amanda Lecciso appartiene decisamente alla seconda categoria: poche parole, ma con il peso specifico delle cose vere. Iago ha scritto: “Il vento porta via ma noi non saremo mai lontani.”. Leggi anche Da Chanel alle celebrity: il maglione con la zip conquista il guardaroba I due dopo il Grande Fratello hanno iniziato una relazione che si é conclusa con una decisione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Amanda Lecciso torna a essere protagonista delle cronache, questa volta al centro di discussioni legate al mondo del reality.

Iago Garcia ha ufficialmente annunciato il suo ritorno in love, lasciando alle spalle la storia con Amanda Lecciso.

