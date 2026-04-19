Sport valori e inclusione | a Lecco l' incontro tra studenti e vere atlete

A Lecco si è svolto un incontro tra circa 250 studenti e due atlete che rappresentano lo sport olimpico e paralimpico. L'evento fa parte del progetto IO Tifo Positivo, promosso dal Comune, e ha visto la partecipazione di Silvia Parente e Arianna Lancini, capitana della squadra di pallavolo locale. L'iniziativa ha puntato a promuovere valori di sport, inclusione e rispetto tra i giovani.

Il progetto IO Tifo Positivo, sostenuto dal Comune di Lecco, coinvolge quasi 250 studenti in un dialogo con lo sport olimpico e paralimpico, ospiti le atlete Silvia Parente e la capitana della Picco Volley Lecco Arianna Lancini. Nei giorni scorsi in Sala Ticozzi si è tenuto un importante.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dentro lo Sport: cinque giorni di eventi tra cultura, inclusione e valori educativi a Cantù Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sport, valori e inclusione a Lecco con il progetto IO Tifo Positivo; Tutti in gioco, il Ravenna porta sport e inclusione nelle scuole del territorio: Okaka ambasciatore d'eccezione; Con Tutti in gioco il Ravenna FC porta sport e inclusione nelle scuole del territorio; Riparte il tour Un Campione per Amico: sport e inclusione nelle piazze italiane. Riparte il tour Un Campione per Amico: sport e inclusione nelle piazze italianeLa 25ª edizione di Banca Generali – Un Campione per Amico è pronta a partire, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti in Italia ... ilmessaggero.it Sport e inclusione nelle scuole del territorio con Stefano Okaka e Tutti in GiocoIl Ravenna FC presenta Tutti in Gioco, un progetto rivolto alle scuole di Ravenna, città e forese, con l’obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e valori educativi attraverso lo sport. L’ ... ravenna24ore.it Sport Event - facebook.com facebook #Gasperini a Sky Sport " #Carnesecchi è stato molto bravo in più occasioni, così come #Svilar. Abbiamo prodotto di più, cercando di vincerla più dell'Atalanta. Nel secondo tempo è entrata un po' di fatica, ma abbiamo sempre cercato di ottenere il risultato. x.com