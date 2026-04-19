Sport in tv oggi domenica 19 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 19 aprile offre un ricco palinsesto sportivo sia in tv che in streaming. Sono programmati tornei di tennis ATP e WTA, la corsa ciclistica Amstel Gold Race sia maschile che femminile, partite di calcio di Serie A, incontri di volley femminile di Serie A1 e partite di basket di Serie A. Sono previsti diversi orari per seguire gli eventi, con molte opportunità di visione sia attraverso la televisione che le piattaforme online.

Oggi, domenica 19 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con l’Amstel Gold Race (maschile e femminile), il calcio con la Serie A, il volley femminile con la Serie A1, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora. Nell’ ATP 500 di Monaco di Baviera ci sarà la finale di singolare tra Flavio Cobolli e lo statunitense Ben Shelton: il nordamericano è in vantaggio per 3-2 nei precedenti, ma l’unica sfida sulla terra battuta è stata vinta dall’italiano. La sfida andrà in scena non prima delle ore 13.30, dopo la finale di doppio, prevista alle 11.00. Proseguirà la finale scudetto della Serie A1 di volley femminile: in gara-3, alle ore 18.🔗 Leggi su Oasport.it

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