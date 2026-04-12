Sport in tv oggi domenica 12 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 12 aprile, gli appassionati di sport potranno seguire diversi eventi in televisione e streaming. Sono in programma tornei di tennis ATP e WTA, la corsa ciclistica Parigi-Roubaix per uomini e donne, partite di calcio di Serie A, incontri di volley della Superlega e partite di basket di Serie A. Sono disponibili varie modalità per seguire gli eventi, con orari distribuiti durante tutta la giornata.

Oggi, domenica 12 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Parigi-Roubaix (maschile e femminile), il calcio con la Serie A, il volley con la Superlega, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora. Nell’ ATP Masters 1000 di Montecarlo ci sarà la finale di singolare tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz: il vincitore sarà anche il numero 1 del mondo a partire da domani, lunedì 13 aprile. La sfida andrà in scena non prima delle ore 15.00, dopo la finale di doppio, prevista alle 12.00. Proseguiranno le semifinali scudetto della Superlega di volley maschile: in gara-3, alle ore 18.🔗 Leggi su Oasport.it

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