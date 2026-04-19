Spettatori Juve Bologna | il dato sui tifosi presenti questa sera all’Allianz Stadium per il match di campionato

Questa sera all’Allianz Stadium si sono registrati un numero molto elevato di spettatori per la partita di campionato tra Juventus e Bologna. La presenza dei tifosi ha caratterizzato l’ingresso allo stadio, con molti di loro arrivati per sostenere le rispettive squadre. La capienza dell’impianto si è avvicinata al massimo consentito, creando un’atmosfera vibrante durante l’incontro. La partita si sta disputando con un’affluenza significativa di pubblico.

di Luca Fioretti Spettatori Juve Bologna, lo stadio registra un numero altissimo di spettatori presenti per sostenere i giocatori nella partita di oggi. La sfida tra Juventus e Bologna ha richiamato una cornice di pubblico assolutamente straordinaria all’interno dell’Allianz Stadium. L’attesa per l’incontro ha generato un entusiasmo fortemente palpabile in città: i tifosi hanno risposto con massima partecipazione, riempiendo gli spalti per trasmettere enorme energia ai propri beniamini. Affrontare questo ostico match tattico richiede una spinta totalmente vitale, e i sostenitori non hanno minimamente deluso le grandissime aspettative, creando un’atmosfera estremamente magica e ineguagliabile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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