Spettatori Juve Sassuolo | il dato sui tifosi presenti questa sera all’Allianz Stadium per la sfida di campionato

Questa sera all’Allianz Stadium si sono registrati i dati ufficiali sui tifosi presenti durante la partita tra Juventus e Sassuolo. Il numero di spettatori conferma un’affluenza significativa di pubblico, con una buona partecipazione sugli spalti. La presenza di tifosi juventini e neroverdi si è fatta notare durante l’intera durata dell’incontro, creando un’atmosfera vibrante e rumorosa.

Spettatori Juve Sassuolo: il dato ufficiale conferma il grande entusiasmo del pubblico sugli spalti per sostenere la squadra questa sfida. La Juventus affronta il Sassuolo in una partita davvero cruciale per la stagione. La risposta del pubblico non si è fatta attendere, confermando un grandissimo attaccamento. Sugli spalti dell’Allianz Stadium si registra un afflusso massiccio, con un totale di 39699 spettatori presenti per assistere all’incontro di campionato. Analizzando nel dettaglio i numeri ufficiali comunicati in serata, emerge una netta predominanza dei sostenitori locali. I tagliandi staccati per i tifosi di casa ammontano a 39502, garantendo un colpo d’occhio davvero eccezionale e una spinta vocale incessante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spettatori Juve Sassuolo: il dato sui tifosi presenti questa sera all’Allianz Stadium per la sfida di campionato Articoli correlati Spettatori Juve Pisa: il dato sui tifosi presenti questa sera all’Allianz Stadium. Altra ottima risposta del pubblicoCalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Spettatori Juventus Women Wolfsburg: il dato ufficiale sui tifosi presenti questa sera all’Allianz Stadiumdi Redazione JuventusNews24Spettatori Juventus Women Wolfsburg, il grande calore del pubblico di casa spinge la squadra, ma un dettaglio sulle... SASSUOLO JUVENTUS 0-3 | TIFOSI DEL SASSUOLO CONTRARI PER LA SCONFITTA CONTRO QUESTA JUVE #shorts Una raccolta di contenuti su Spettatori Juve Sassuolo Discussioni sull' argomento Serie A – Spettatori 29° turno: quasi 50.000 in meno rispetto alla scorsa giornata; Perché l’Olimpico è pieno per Lazio-Milan: presenti 50 mila tifosi e coreografia della Curva Nord nonostante la protesta contro la società; Juventus-Sassuolo: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla. LIVE Juventus-Sassuolo 1-1: Pinamonti ristabilisce i conti3? – Primo squillo bianconero, schema da calcio d’angolo con la sfera che arriva su Locatelli tutto solo che colpisce di testa, Muric devia mandando nuovamente al tiro dalla bandierina 1? – INIZIA LA ... canalesassuolo.it Spettatori #JuveSassuolo Quanti tifosi sono presenti stasera facebook