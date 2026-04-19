Spero vi scannino come maiali 54enne va a processo per minacce contro l' esponente di FdI

Un uomo di 54 anni è stato citato a giudizio dopo aver rivolto minacce gravi contro un esponente di un partito politico di destra. Durante un intervento pubblico, ha usato espressioni offensive e violente, rivolgendo insulti a politici e familiari di questi ultimi. La vicenda riguarda dichiarazioni ritenute minacciose e offensive, che sono state oggetto di procedimento legale.

“Spero vi scannino tutti come maiali tu i tuoi figli la Meloni la figlia e tutti voi politici ladri bastardi corrotti mafiosi drogati, avete levato il pane a famiglie in difficoltà e reintrodotto i vitalizi. Se ti prendo tra le mie mani pagherai tu e tutti voi”. Questo il messaggio ricevuto qualche tempo fa dall’onorevole di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami su Facebook. Un contenuto ricolmo d’odio e violenza che l’onorevole non ha lasciato passare ma ha denunciato, come suo diritto. E infatti, come rivela Il Resto del Carlino, l’autore del messaggio violento è stato identificato ed è stato rinviato a giudizio, con prima udienza a dicembre del 2025.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Spero vi scannino come maiali". 54enne va a processo per minacce contro l'esponente di FdI Notizie correlate Gli odiatori del web, minacce a Bignami: 54enne a processo. E denuncia per critica politica il papà di Ilaria SalisBologna, 19 aprile 2026 – Minacce e commenti sui social contro Galeazzo Bignami , capogruppo FdI alla Camera, per la foto di vent’anni fa in cui... Ristoranti, immobili e minacce: il sistema raccontato dalla Dda. “Lupin” va a processoE’ quanto disposto dal gup Emilio Minio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha disposto il rinvio a giudizio per 'Lupin' all'esito... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Gli odiatori del web, minacce a Bignami: 54enne a processo. E denuncia per critica politica il papà di Ilaria Salis; Gli odiatori del web minacce a Bignami | 54enne a processo E denuncia per critica politica il papà di Ilaria Salis. Spero vi scannino come maiali. 54enne va a processo per minacce contro l'esponente di FdIL’esponente di FdI ha denunciato un messaggio di odio ricevuto sui social. Prima udienza a dicembre, mentre cresce il fronte dei politici che reagiscono agli insulti online ... msn.com