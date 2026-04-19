Spalletti spiega in tv perché Ferrara è uno scavalca recinti | Ma io me lo ricordo bene

Dopo la partita tra Juventus e Bologna, l’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni in televisione, spiegando il motivo di un’espressione usata con un ex difensore. Ha ricordato un episodio avvenuto 17 anni fa, quando l’ex giocatore gli avrebbe detto “Mi hai mandato via dalla Roma”. L’allenatore ha inoltre commentato pubblicamente il comportamento di Ferrara, definendolo come uno che scavalca i recinti.

Spalletti svela dopo Juventus-Bologna perché ha usato quell'espressione con l'ex difensore. "Mi hai mandato via dalla Roma", il riferimento è alla sconfitta subita all'Olimpico 17 anni fa. La Juve di Ferrara vinse 3-1 e lui rassegnò le dimissioni dai giallorossi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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