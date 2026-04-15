La stagione della Spal sta per concludersi, con la fine della regular season ormai vicina. Nonostante ciò, il campionato della squadra non è ancora completo e si attende ancora il suo momento decisivo. Se la squadra riuscisse a raggiungere gli ultimi incontri, nove giocatori su questo roster sarebbero ancora presenti in rosa. La squadra si prepara quindi al grande finale, in un momento in cui molte gare sono ancora da disputare.

La regular season è ormai giunta ai titoli di coda, ma paradossalmente la stagione della Spal deve ancora entrare nel vivo. Nell’ultimo turno si è riaccesa una piccola speranza di acciuffare il primo posto, però il destino più probabile per Dall’Ara e compagni è rappresentato dai playoff, che scatteranno il 10 maggio e si concluderanno il 14 giugno. Significherebbe dover soffrire altri due mesi, ma a quanto pare non si può fare diversamente. La buona notizia per i tifosi biancazzurri è che gran parte delle partite restanti, la squadra di Parlato le disputerà allo stadio Mazza. Proprio così: due sue tre in campionato ed eventualmente quattro su sei ai playoff.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spal, c’è l’effetto Mazza per il gran finale . Se arriva in fondo, sei su nove sono in casa

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