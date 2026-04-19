Sondaggio Mannheimer Meloni la più popolare Chi deciderà le elezioni

Un recente sondaggio condotto da Mannheimer mostra che il leader del centrodestra è percepito come il politico più popolare, mentre si discute su chi potrebbe influenzare maggiormente le prossime elezioni. La sconfitta referendaria ha avuto un impatto sul consenso del centrodestra, ma gli effetti sembrano attenuarsi. Le preferenze degli italiani continuano a essere monitorate, mentre si attende di capire quali figure politiche avranno maggiore peso nel processo decisionale elettorale.

La risacca della sconfitta referendaria sul consenso del centrodestra sembra ormai finita. Anche se, nell’ultima supermedia Youtrend, che riunisce i dati dei diversi sondaggi, la coalizione appare sotto di un punto (al 44,7%, in calo dello 0,1 sul 2 aprile) rispetto al campo largo senza Azione (45,4%, +0,2%). «L’aumento del consenso per il centrosinistra è certamente l’effetto della vittoria al referendum» spiega a Libero il sociologo e sondaggista Renato Mannheimer. «Tuttavia un punto percentuale non è una gran differenza per il margine di errore statistico: ritengo che le due coalizioni siano sostanzialmente pari». Dunque il centrosinistra non è avanti, professore? «Ha incassato la vittoria al referendum, male due coalizioni sono pressoché alla pari, qualche settimana è avanti una, qualche settimana è avanti l’altra.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sondaggio Mannheimer, "Meloni la più popolare. Chi deciderà le elezioni" Notizie correlate PiazzaPulita, sondaggio-Mannheimer sulle primarie: Conte surclassa SchleinPotrebbe sembrare un pesce d'aprile a Elly Schlein, invece è tutto vero: nel match che la vede contendersi il ruolo di leader delle opposizioni,... Piazzapulita, il sondaggio di Mannheimer: la guerra influenza il Referendum...L’Italia vive settimane di forte tensione politica e sociale, in un contesto internazionale che incide profondamente sul dibattito interno. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Meloni: consensi in crescita dopo attacco Trump, +5% sondaggi; Sondaggio Mannheimer, Meloni la più popolare. Chi deciderà le elezioni | Libero Quotidiano.it; Sondaggi, Mannheimer: Dove può volare Meloni dopo la replica a Trump | Libero Quotidiano.it; Meloni a Federalberghi, di che pasta siamo fatti. Siamo italiani. Una lezione alla sinistra | Libero Quotidiano.it. Giorgia Meloni e i sondaggi, la rivelazione degli esperti: cosa cambia dopo le critiche di TrumpEffetti politici nei sondaggi dopo le critiche di Donald Trump a Giorgia Meloni: riflessi sul consenso della premier, tra rapporti con Stati Uniti, Unione Europea e orientamento dell’elettorato italia ... notizie.it Tra sondaggi favorevoli e tensioni politiche: la partita aperta del governo MeloniMeloni cresce nei sondaggi tra tensioni interne, opposizioni divise e incognite internazionali che potrebbero cambiare gli equilibri futuri. blitzquotidiano.it I #sondaggi di #Mannheimer: "Coalizioni in parità, #Meloni la più popolare. Con questa legge elettorale decisivi #Calenda e #Vannacci" facebook