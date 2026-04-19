Sigarette elettroniche l’operazione Jco Vape colpisce il mercato nero L’allarme | Sostanze tossiche nei liquidi non regolamentati

Un'operazione coordinata tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le autorità doganali di 30 paesi europei ha portato al sequestro di prodotti legati alle sigarette elettroniche, in particolare nell’ambito dell’operazione Jco Vape. Il focus principale riguarda il mercato nero di liquidi non regolamentati, che contengono sostanze tossiche. Sono stati individuati e confiscati numerosi prodotti illeciti destinati alla vendita illegale.

L’operazione doganale congiunta denominata Jco Vape ha portato al sequestro di oltre 94 milioni di pezzi e oltre 2.500 kgl di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche, dispositivi e articoli correlati. (OLAF FOTO) – Notizie.com Si tratta della prima operazione doganale congiunta specificamente incentrata su questi prodotti. I suoi risultati dimostrano chiaramente sia l’efficacia sia la necessità di un’azione transfrontaliera coordinata per contrastare una forma di frode sempre più complessa e in continua evoluzione.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Sigarette elettroniche, l’operazione Jco Vape colpisce il mercato nero. L’allarme: “Sostanze tossiche nei liquidi non regolamentati” Notizie correlate Leggi anche: Fumo, Manner-Romberg (Mru GmbH): "Con divieto sigarette elettroniche maggiori volumi mercato nero" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: JCO VAPE: OLAF e le autorità doganali internazionali reprimono il commercio illegale di sigarette elettroniche; OLAF * UFFICIO EUROPEO LOTTA ANTIFRODE: SMANTELLATO TRAFFICO ILLEGALE DI SIGARETTE ELETTRONICHE, SEQUESTRATI 94 MILIONI DI PEZZI; Sigarette elettroniche, l'operazione Jco Vape colpisce il mercato nero. L'allarme: Sostanze tossiche nei liquidi non regolamentati; Sigarette elettroniche l’operazione Jco Vape colpisce il mercato nero L’allarme | Sostanze tossiche nei liquidi non regolamentati. Sigarette elettroniche, l’operazione Jco Vape colpisce il mercato nero. L’allarme: Sostanze tossiche nei liquidi non regolamentatiOperazione Jco Vape: l'Olaf sequestra 94 milioni di prodotti illegali nascosti tra giocattoli e abiti. I dettagli. notizie.com JCO VAPE: OLAF e le autorità doganali internazionali reprimono il commercio illegale di sigarette elettronicheQuesta operazione (svoltasi dal 14 novembre al 15 dicembre 2025) rappresenta la prima operazione doganale congiunta dell’UE e internazionale specificamente dedicata a questo mercato in rapida crescita ... ilmetropolitano.it JCO VAPE: #olaf e le autorità doganali internazionali reprimono il commercio illegale di sigarette elettroniche - https://www.ilmetropolitano.it/2026/04/17/jco-vape-olaf-e-le-autorita-doganali-internazionali-reprimono-il-commercio-illegale-di-sigarette-elettronich - facebook.com facebook