Serie D live la 32a giornata!

La 32ª giornata di Serie D si svolge oggi, con diverse partite in programma alle 15.00. Tra gli incontri ci sono Heraclea e Barletta, Acerrana e Pompei, Nola e Ferrandina, e Virtus Francavilla contro Francavilla in Sinni. Finora, gli incontri tra Heraclea e Barletta, Acerrana e Pompei, e Nola e Ferrandina sono terminati con il punteggio di 0-0.

32a giornata 19.04.2026 h 15.00Heraclea-Barletta 0-0Acerrana-Pompei 0-0Nola-Ferrandina 0-0Virtus Francavilla-Francavilla in S. 0-0Nardò-Manfredonia 0-0Fasano-Martina 0-0Gravina-Paganese 0-0Afragolese-Real Normanna 0-0Fidelis Andria-Sarnese 0-0 ClassificaBarletta 65Martina 60Fasano 57Paganese 56Nardò 50Afragolese 49V. Francavilla 48Gravina 47F. Andria 45Real Normanna 40Manfredonia 40Sarnese 40Nola 38Francavilla S. 37Heraclea 36Ferrandina 27Pompei 26Acerrana 15 .🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Serie D, live la 32a giornata! [ LIVE ] Club Milano v Novaromentin - 32a giornata Girone A SERIE D 2025/2026 Notizie correlate Diretta gol Serie A LIVE: segui le sfide della 32a giornataOlise al Real Madrid? Annuncio del ds Eberl: svelato il futuro del gioiello del Bayern Monaco! Ecco che cosa accadrà in estate Mercato Inter: avanza... Fantacampionato, la flop 11 della 32ª giornata di Serie ALa 32ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria per 1 a 0 della Fiorentina nei confronti della Lazio. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il nostro LIVE – Diretta della 31ª giornata di Serie D; Serie D girone H: oggi 14^ giornata di ritorno [SEGUI LIVE]; LIVE! SERIE D/H – Risultati 31ª giornata, classifica e prossimo turno; LIVE: I RISULTATI DI SERIE D, ECCELLENZA E PROMOZIONE. Risultati Serie D, classifiche | Diretta gol live score, partite e gironi (32^ giornata, oggi 19 aprile 2026)Risultati Serie D, classifiche: Treviso, Grosseto e Scafatese sono già promosse, altre ne arriveranno dopo la 32^ giornata di questa domenica? ilsussidiario.net ! Serie A Bologna Allianz Stadium 20:45 CEST #JuveBologna Powered by Jeep - facebook.com facebook SERIE A | In campo Cremonese -Torino. Segui la DIRETTA #ANSA x.com