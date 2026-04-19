A due giornate dalla fine del campionato di Serie D, Nissa e Savoia sono in testa alla classifica, entrambe con possibilità di conquistare il primo posto. La sfida tra le due squadre si fa più intensa mentre si avvicina il termine della stagione, con punti preziosi in palio. La posizione in classifica delle due formazioni dipende dagli ultimi risultati e dalle prossime partite programmate.

A due giornate dal termine del campionato di Serie D, la lotta per la promozione si accende in un duello serrato tra Nissa e Savoia. Entrambe le formazioni hanno consolidato il primato con successi netti, costringendo il regolamento a prevedere uno spareggio qualora i distacchi non dovessero cambiare nelle ultime sfide stagionali. Il quadro della classifica vede la Nissa e la Savoia appaiate al vertice con 63 punti ciascuna. La Reggina, che ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Paternò con il punteggio di 2-0 dopo un primo tempo poco convincente, resta in corsa a soli tre punti dalle leader. Il Paternò, invece, è matematicamente già retrocesso, chiudendo la sua corsa con 19 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie D, duello per il primato: Nissa e Savoia volano al vertice

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