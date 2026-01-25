Ecco la classifica aggiornata della Serie A 2025-2026 dopo la 22ª giornata. In questo articolo troverai i risultati più recenti e la posizione delle squadre, con dettagli sui marcatori di ogni incontro. L’articolo viene aggiornato costantemente per offrire un quadro completo e preciso dell’andamento del campionato.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 22^ giornata

Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 22^ giornataEcco la classifica aggiornata della Serie A 2025-2026 alla 22ª giornata, con tutti i risultati delle partite disputate.

Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 11^ giornata

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

RISULTATI 2ª GIORNATA SERIE A 2025/26! #seriea #risultati #calcio #campionato

Argomenti discussi: Classifica Serie A un anno dopo: il Milan, la Roma e il Como a +15; Serie A, Como-Milan 1-3: la doppietta di Rabiot fa volare i rossoneri. Verona-Bologna 2-3; Quanto costa un punto alle big di Serie A?; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 21ª giornata.

Classifica Serie A 2025-2026: la situazione aggiornata dopo le partite odierneClassifica Serie A 2025-2026, vi riportiamo l’ultimo aggiornamento relativo al massimo campionato italiano. La situazione della Lazio di Sarri Il campionato di Serie A 2025-2026 è entrato nel vivo e, ... lazionews24.com

Classifica Marcatori Serie A 2025/2026Scopri la Classifica Marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale: leggi chi comanda la classifica dei capocannonieri e tutte le statistiche dei Bomber. sport.virgilio.it

Serie D: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Italia/SerieD/GironeG/Risultati Eccellenza: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Sardegna/Eccellenza/GironeA/Risultati Promozione: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Sardegna/Pro - facebook.com facebook

La classifica della Serie A al confronto con la scorsa stagione #SkySport #SkySerieA x.com