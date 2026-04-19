Serie A oggi Verona-Milan – La partita in diretta

Oggi si gioca Verona-Milan, incontro valido per la 33ª giornata di Serie A. La partita si svolge al Bentegodi, con il Milan che affronta la squadra di casa in trasferta. L’appuntamento è in programma nella giornata di domenica 19 aprile e sarà trasmesso in diretta. Si tratta di una sfida tra due squadre che sono impegnate nella fase conclusiva del campionato.

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 19 aprile, i rossoneri affrontano il Verona in trasferta al Bentegodi in uno dei match della 33esima giornata di campionato. La squadra di Allegri, terza in classifica, è chiamata a riscattare il brutto ko rimediato a San Siro contro l'Udinese (0-3), con la possibilità di agguantare il Napoli al secondo posto (a 66 punti, -12 dall'Inter). I gialloblù, penultimi a -9 da Lecce e Cremonese, hanno invece perso contro il Torino nell'ultimo turno. Si gioca alle 15. Dove vedere Verona-Milan? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214).🔗 Leggi su Periodicodaily.com [IN DIRETTA] Verona-Milan | Lega Serie A 2025/26 | Partita in diretta oggi! Notizie correlate Verona Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AVerona Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A VERONA MILAN STREAMING TV – Oggi, domenica 19 aprile 2026, alle... Verona-Milan di Serie A: la partita del ‘Bentegodi’ in diretta | LIVE NewsSiamo in attesa delle formazioni ufficiali di Verona-Milan, partita della 33^ giornata di Serie A. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie A Enilive 2025/26 | #VeronaMilan: info biglietti; Calcio Serie A: Hellas Verona-Milan. Segui la diretta testuale; Verona-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Hellas Verona - Milan, le probabili formazioni. Speranze salvezza? Nel finale di stagione succede spesso di tutto. Serie A, oggi Verona-Milan - La partita in direttaIl Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 19 aprile, i rossoneri affrontano il Verona in trasferta al Bentegodi in uno dei match della 33esima giornata di campionato. La squadra di Allegri, t ... adnkronos.com Verona-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni ufficialiI rossoneri hanno un'importante occasione per mettere al sicuro la zona Champions, ma l'Hellas non vuole arrendersi ... tuttosport.com Verona-Milan, le formazioni ufficiali. Torna Gabbia, ancora Athekame dall'inizio x.com Le formazioni ufficiali di Verona-Milan. Allegri ha scelto l'attacco facebook