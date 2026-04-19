Serie A Juventus-Bologna 2-0 | spallata Champions dei bianconeri

Nella 33ª giornata di Serie A, la Juventus ha battuto il Bologna 2-0, ottenendo una vittoria che rafforza le possibilità di qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con due gol dei bianconeri, che hanno mostrato buona organizzazione e determinazione sul campo. La vittoria permette alla Juventus di mantenere il passo con le concorrenti per un posto nella massima competizione europea.

Ottima prova di forza in chiave Champions per la Juventus, che batte 2-0 il Bologna nella 33esima giornata di Serie A. Bastano 90 secondi ai bianconeri per portarsi in vantaggio con Jonathan David, che insacca di testa su cross di Kalulu. Gli uomini di Spalletti continuano a spingere con grande ritmo e raddoppiano pochi minuti dopo con Francisco Conceiçao, partito però con qualche istante di anticipo, con la rete dunque annullata per fuorigioco. Il Bologna non riesce a reagire e la Juve va ancora vicina al 2-0, prima nuovamente con Conceiçao, poi con Holm che colpisce la traversa e sul finale del primo tempo con David. Nella ripresa la squadra di Italiano inizia con più convinzione, sfiorando il gol del pareggio dopo 2 minuti con Orsolini.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Juventus-Bologna 2-0: spallata Champions dei bianconeri Juventus-Benfica 2-0: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Juventus, è un febbraio rosso: le 3 espulsioni che hanno segnato il cammino dei bianconeri tra Serie A e Champions LeagueCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Serie A, Juventus-Bologna: i bianconeri ospitano i rossobluLa squadra di Italiano fa visita a quella di Spalletti all’Allianz Stadium di Torino la sera di domenica 19 aprile, gara valida per la 33^ giornata... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Juventus-Bologna; Juventus-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Pronostico Juventus-Bologna quote della 33ª giornata di Serie A; Serie A, oggi Juve-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla. Serie A: 13 partite Serie B: 3 partiteSerie A 2025/2026, 33a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Bologna: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Juventus-Bologna, il risultato in diretta LIVELa Juventus è imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (9 vittorie, 4 pareggi), ma ha pareggiato in tre delle ultime quattro all'Allianz contro gli emiliani, incluse le ... sport.sky.it SERIE A I La Juventus batte il Bologna 2-0 con i gol di David al 2' e Thuram al 57' CRONACA e FOTO nella 33sima giornata #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/04/19/juventus-bologna-2-0-diretta-e-foto_563ea995-264e-49d3-8659-90139 facebook SERIE A I In campo Juventus-Bologna per il posticipo serale della 33sima giornata CRONACA e FOTO #ANSA x.com