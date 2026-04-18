Serie A Juventus-Bologna | i bianconeri ospitano i rossoblu
Domenica 19 aprile si gioca la partita tra Juventus e Bologna all’Allianz Stadium di Torino, valida per la 33ª giornata di Serie A. La squadra di Italiano riceve quella di Spalletti in un match che arriva dopo la recente uscita del Bologna dall’Europa League. La sfida si svolge in un contesto in cui entrambe le formazioni cercano punti importanti in campionato.
La squadra di Italiano fa visita a quella di Spalletti all’Allianz Stadium di Torino la sera di domenica 19 aprile, gara valida per la 33^ giornata di Serie A Dopo l’Europa League, il Bologna torna in campo anche in Serie A. Nel weekend si disputa infatti la 33^ giornata del massimo campionato italiano, in gioco tutte e 20 le formazioni. I rossoblu faranno visita alla Juventus, loro bestia nera. Fischio d’inizio in programma per la sera di domenica 19 aprile 2026 a partire dalle ore 20.45. La formazione di Spalletti quindi ospiterà quella di mister Italiano all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri lottano per un posto in Champions, mentre invece i rossoblu mirano semplicemente ad onorare la stagione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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