Amici di Maria De Filippi anticipazioni Serale 18 aprile 2026 | ospiti ed eliminato | Spoiler

Sabato 18 aprile 2026 su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. La registrazione di oggi ha fornito dettagli sugli ospiti presenti e sull'eliminato della serata. Le anticipazioni indicano che ci saranno momenti di musica e confronti tra i concorrenti. La puntata si svolgerà in prima serata, come di consueto.

Cosa accadrà nella quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi che vedremo in prima serata su Canale 5 sabato 18 aprile 2026? Ecco tutte le anticipazioni e gli spoiler che abbiamo raccolto dalla registrazione odierna. Scopriamo insieme come si sono svolte le varie manche, quali prove hanno portato sul palco i vari talenti della scuola più spiata del piccolo schermo e chi di loro è finito al ballottaggio e pertanto a rischio eliminazione. Amici di Maria De Filippi, anticipazioni: gli ospiti annunciati. In primis è bene soffermarsi sulle anticipazioni svelate sui social ufficiali di Amici di Maria De Filippi e dal comunicato stampa in merito agli ospiti della puntata.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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