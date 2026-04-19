Durante la quinta puntata del Serale di Amici 25, Kiara Fina è stata eliminata al termine del ballottaggio finale contro i due cantanti Lorenzo Salvetti e Riccardo Stimolo. La registrazione dell’evento si è conclusa sabato sera 18 aprile 2026. Dopo l’eliminazione, la ballerina ha pronunciato le sue prime parole in pubblico. La puntata si è conclusa con questa decisione che ha coinvolto i tre concorrenti in gara.

La quinta puntata del Serale di Amici 25 è stata segnata dall’eliminazione di Kiara Fina. La ballerina, al termine della registrazione andata in onda sabato sera 18 Aprile 2026, ha perso al ballottaggio finale con i due cantanti Lorenzo Salvetti e Riccardo Stimolo. La ballerina ha condiviso le sue prime sensazioni a caldo dopo la fine del percorso nel talent. Il guadagno dei prof di Amici 25 Una puntata decisiva per gli allievi. La quinta puntata del Serale ha visto gli allievi di Amici sfidarsi tra canto e ballo, divisi nelle tre squadre guidate dai professori. Con la finale sempre più vicina, ogni esibizione diventa determinante per restare in gara.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Serale Amici 25: le prime parole di Kiara Fina dopo l’eliminazione

Amici 25 - La reazione di Kiara alla sfida

Notizie correlate

Serale Amici 25: le prime parole di Simone Galante dopo l’eliminazioneSubito dopo l’eliminazione dal Serale di Amici 25, Simone Galante ha raccontato a caldo le sue sensazioni.

Amici 25: le prime parole di Valentina Pesaresi dopo l’eliminazione dal SeraleL’eliminazione di Valentina Pesaresi dal Serale di Amici 25 segna uno dei momenti più intensi della terza puntata.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Amici 25, quarta puntata serale: cos'è successo? Riassunto e commento; Amici 25 Serale, anticipazioni: bordate a Belen, tra Zerbi e Pettinelli volano uova e tre big a rischio addio; Le anticipazioni dalla quarta puntata del serale di Amici 25: ospiti, sfide e nuova eliminazione; Amici 25, anticipazioni quarta puntata del serale: tre allievi ballottaggio per l'elimiazione.

Amici 25, Kiara fuori dal Serale: le prime dichiarazioni dopo l'eliminazioneKiara è l'eliminata della quinta puntata del Serale di Amici 25: ecco le sue prime dichiarazioni dopo l'eliminazione. comingsoon.it

Amici 25, le pagelle della quinta puntata del Serale: rinasce Riccardo (6,5), Gard (5) appannato e Kiara eliminataSabato 18 aprile 2026 è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi ... fanpage.it

Nuova lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli al serale di Amici 25. Critiche anche per Gard che si emoziona e sbaglia l'esibizione. Secondo voi stanno esagerando facebook

La quinta puntata del serale di #Amici25 ha ottenuto il 22,4% di share con un totale di 3.009.000 milioni di telespettatori L’anno scorso, la quinta puntata di #Amici24, ottenne il 26,6% di share con un totale di 3.790.000 milioni di telespettatori. x.com