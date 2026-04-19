Nella notte del 18 aprile, in via Terrazze a Monte San Giovanni Campano, si è verificato uno scontro a catena che ha coinvolto tre auto. L’incidente ha causato il ferimento di tre persone. I veicoli sono rimasti danneggiati e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Tre veicoli si sono scontrati violentemente in via Terrazze a Monte San Giovanni Campano nella notte del 18 aprile. Intorno alle 23:30, la collisione ha coinvolto un’Audi A3, una Ford Fiesta e una Lancia Y, lasciando tre persone ferite, seppur con dinamiche non gravi. La sequenza dell’incidente ha come primo protagonista un uomo di 39 anni originario di Sora alla guida della vettura Audi. L’impatto iniziale ha colpito la Ford Fiesta condotta da una conducente polacca di 48 anni, provocando una reazione a catena che ha portato l’auto ad urtare la Lancia Y guidata da una residente di Boville Ernica di 34 anni. I soccorsi hanno trasportato tutti i tre soggetti presso il presidio ospedaliero di Sora per i necessari accertamenti medici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro a catena a Monte San Giovanni: tre auto coinvolte e 3 feriti

Notizie correlate

Scontro sulla SS650: tir fuori strada e tre auto coinvolte, due feritiUn violento impatto tra un mezzo pesante e tre vetture ha bloccato il flusso veicolare sulla Fondovalle del Trigno SS650 nel tardo pomeriggio di...

Incidente sulla Statale 18 a Villa San Giovanni, scontro tra auto: due feritiLa strada è stata chiusa per consentire lo svolgimento dei rilievi e la rimozione dei mezzi.