schlein le destre si possono battere ma senza rincorrere la loro agenda

Un rappresentante politico ha dichiarato che le forze di destra possono essere sconfitte, purché non si inseguano le loro posizioni né si faccia loro il gioco sui temi più caldi. Secondo quanto affermato, è importante evitare di confrontarsi sui territori che la destra domina, preferendo concentrarsi su questioni diverse. Questa strategia mira a indebolire la posizione del fronte opposto senza cadere nelle sue stesse strategie.

"La destra si può battere, ma senza rincorrerla sui suoi temi e costringendola a parlare delle questioni su cui è in difficoltà. Batteremo le destre, ma non correndo dietro la loro agenda, bensì costruendo una nostra agenda". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, parlando al 'Global progressive mobilisation' a Barcellona. "Li batteremo, non sono imbattibili. Lo abbiamo già fatto alle regionali e al referendum. Ma voglio essere chiara: non lo faremo inseguendoli sulla loro agenda" ma puntando su "una nostra agenda, costringendoli sui terreni che per loro sono più scomodi: giustizia sociale, giustizia climatica, democrazia e pace ", ha...🔗 Leggi su Lanazione.it

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