Durante la prima serata di WrestleMania 42 all'Allegiant Stadium di Las Vegas, IShowSpeed ha esordito in WWE affrontando un match contro The Vision, composto da Logan Paul e Austin Theory. Nonostante la sconfitta contro gli Usos e LA Knight, il giovane ha attirato l’attenzione per alcune azioni spettacolari, tra cui un colpo su Logan Paul che lo ha fatto cadere su un tavolo.

Nonostante la sconfitta nel suo match di debutto in WWE con The Vision (Logan Paul e Austin Theory) per mano degli Usos e LA Knight, IShowSpeed??ha dato spettacolo nella prima serata di WrestleMania 42 andata in scena all'Allegiant Stadium di Las Vegas. Dopo l'incontro, però, Logan Paul si è scagliato contro Speed, attaccandolo ripetutamente per avergli "fatto perdere WrestleMania". Così Speed si é poi “vendicato” tuffandosi dal ring e schiantando Paul su un tavolo. La scena é diventata subito virale. WrestleMania 42 è disponibile solo su Netflix (video credits Netflix).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Schianta Logan Paul su un tavolo: l’assurdo esordio Wwe di Ishowspeed

IShowSpeed vs Logan Paul at WrestleMania! #WWE #IShowSpeed #LoganPaul

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