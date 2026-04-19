Fermo, 19 aprile 2026 – Dopo vent'anni, Saturnino Di Ruscio si presenta nuovamente alle elezioni comunali. Durante la presentazione della sua candidatura, ha dichiarato di aver scelto di tornare in campo invece di andare in pensione, con l'obiettivo di apportare una svolta alla città. La sua candidatura rappresenta un ritorno atteso nel panorama politico locale, suscitando attenzione tra cittadini e osservatori.

Fermo, 19 aprile 2026 – Torna in scena dopo 20 anni, Saturnino Di Ruscio che, per la presentazione della sua candidatura a sindaco sceglie il parco del Girfalco, un luogo simbolico e identitario per Fermo e "simbolo dell’amministrazione uscente" dice, riferendosi a come è ridotto, alla vicina Casina delle Rose "svenduta senza avere della fine che avrebbe fatto", alla casa del custode. Mostra delle cartoline su cui i cittadini possono annotare proposte utili a redigere un programma partecipato, poi spiega "perché sono ancora qui", il perché di una scelta sofferta, sollecitata da Piergaetano Catalini "che ho voluto vicino a me perché mi ha dato la spinta decisiva".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Saturnino Di Ruscio, il ritorno dopo 20 anni per le elezioni comunali: “Potevo andarmene in pensione, ma voglio dare la svolta a Fermo”

Notizie correlate

Il ritorno dell’ex sindaco. Di Ruscio ci riprova dopo 20 anni: "Non posso stare a guardare""Non riesco a restare spettatore di un sistema di potere trasversale che ‘governa’ la città": a distanza di 20 anni, l’ex sindaco Saturnino Di Ruscio...

Fermo, il ritorno di Di Ruscio: sfida all’esperienza e nuovi valoriSotto il sole di questo sabato 18 aprile 2026, l'ombra del Girfalco ha fatto da cornice al ritorno ufficiale in politica di Saturnino Di Ruscio, che...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Saturnino Di Ruscio, il ritorno dopo 20 anni per le elezioni comunali: Potevo andarmene in pensione, ma voglio dare la svolta a Fermo; Saturnino Di Ruscio è tornato in campo. Quel che vorrei per Fermo. Nostra intervista; Elezioni a Fermo. Saturnino Di Ruscio pone il problema della sicurezza in città e nelle periferie; Fermo. I fatti della politica. Di Ruscio insiste sull'ASITE. Troppe cose poco chiare.

Saturnino Di Ruscio, il ritorno dopo 20 anni per le elezioni comunali: Potevo andarmene in pensione, ma voglio dare la svolta a FermoL’ex sindaco di nuovo nell’agone elettorale a distanza di venti anni dal suo incarico: Mi candido perché è il momento del coraggio ... msn.com

Elezioni a Fermo, Saturnino Di Ruscio presenta la sua candidaturaELEZIONI - L'ex sindaco è a capo della lista Servire Fermo, composta da 32 candidati. Il debutto della campagna elettorale si è tenuto stamattina in un luogo simbolico per la città come il Girfalco ... cronachefermane.it

Saturnino Di Ruscio. . “Servire e non servirsi della politica”. Faccio mie queste parole di don Luigi Sturzo per spiegarvi perché ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Fermo. Con me, ci saranno uomini e donne competenti, preparati e con un forte senso etico. I facebook