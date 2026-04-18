Sabato 18 aprile 2026, nel centro di Fermo, si è svolta la cerimonia di presentazione della candidatura a sindaco di Saturnino Di Ruscio. Con la lista Servire Fermo, l’ex politico ha annunciato il suo ritorno in campo, sfidando l’esperienza accumulata e proponendo nuovi valori per la città. La presentazione si è tenuta sotto il sole, con la partecipazione di alcuni cittadini e membri del partito.

Sotto il sole di questo sabato 18 aprile 2026, l'ombra del Girfalco ha fatto da cornice al ritorno ufficiale in politica di Saturnino Di Ruscio, che ha presentato la sua candidatura a sindaco di Fermo guidando la lista Servire Fermo. L'ex primo cittadino, sostenuto da Piergaetano Catalini, ha delineato un programma che punta a recuperare i valori dell'etica e della libertà, elementi che, secondo la sua visione, sono venuti meno durante l'ultimo periodo di gestione amministrativa. Un confronto di .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, il ritorno di Di Ruscio: sfida all’esperienza e nuovi valori

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