Due studiosi terranno un incontro all’Università di Parma dedicato alle differenze e alle somiglianze tra la satira nella letteratura inglese e italiana. Durante il dibattito, saranno analizzate le caratteristiche delle due tradizioni letterarie e i modi in cui affrontano temi di critica sociale e politica attraverso l’ironia e la satira. L’evento si rivolge a studenti e appassionati di letteratura, offrendo un approfondimento sulle modalità espressive di entrambe le culture.

Diego Saglia e Diego Varini guideranno un dibattito letterario presso l’Università di Parma, focalizzato sulle connessioni tra la satira britannica e la tradizione italiana. L’incontro, organizzato dal Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (DUSIC), analizzerà come l’umorismo abbia funto da motore critico per le società europee attraverso i secoli. L’intreccio tra satira inglese e letteratura italiana. Il percorso critico proposto dai docenti del DUSIC non si limiterà a una semplice comparazione, ma esplorerà le radici profonde che legano il contesto italiano a quello britannico. Al centro della discussione...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Satira e ironia: il dialogo tra letteratura inglese e italiana

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