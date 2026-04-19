Sasso Levante | ventenne precipita per il cedimento di un ancoraggio

Un giovane di 20 anni di Bolzano è morto durante una scalata sul Sasso Levante in Val Gardena, dopo che un ancoraggio ha ceduto, provocandone la caduta. L'incidente è avvenuto questa mattina nel corso di un'escursione in montagna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La dinamica del cedimento dell'ancoraggio è al centro delle verifiche in corso.

Un tragico incidente ha strappato la vita a un ventenne di Bolzano durante una scalata sul Sasso Levante, in Val Gardena. Il giovane, che guidava la cordata lungo il versante sud della montagna, è precipitato per circa 20 metri a causa del cedimento improvviso di un punto di ancoraggio, perdendo la vita sul colpo. La dinamica del sinistro, avvenuta nel cuore dell’Alto Adige, vede come protagonista un alpinista di soli 20 anni originario di Bolzano. Mentre si trovava impegnato nella progressione come primo di cordata insieme a un compagno, la stabilità di uno degli elementi di fissaggio utilizzati sulla parete sud è venuta meno senza preavviso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sasso Levante: ventenne precipita per il cedimento di un ancoraggio Notizie correlate Un uomo è disperso dopo il cedimento di un ponte tra Abruzzo e MoliseIl crollo di un ponte sul fiume Trigno, tra Abruzzo e Molise, ha interrotto uno dei principali collegamenti lungo la costa adriatica e ha lasciato... Al via il terzo lotto di lavori in via Turati per risolvere il cedimento lungo il Fosso del FiumaccioIl cantiere lungo la strada di Arena Metato, San Giuliano Terme, partirà a marzo.