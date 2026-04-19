Sassari tra sole primaverile e allarme eternit a Platamona

Sassari si presenta questa domenica con un cielo sereno e temperature piacevoli, tipiche della primavera. Nel frattempo, si continua a monitorare la situazione legata alla presenza di eternit a Platamona, con le autorità che stanno valutando le azioni da intraprendere. La giornata si svolge senza particolari eventi atmosferici o incidenti, mentre le attività quotidiane proseguono nella città e nelle aree circostanti.

Sassari si sveglia in una domenica 19 aprile caratterizzata da un clima mite e da un cielo privo di nuvole. La stabilità atmosferica che interessa il capoluogo sassarese garantisce una giornata soleggiata, con temperature che oscilleranno tra i 12 gradi minimi e i 24 gradi massimi. Il quadro meteorologico odierno non prevede piogge, mantenendo l’area sotto un regime di serenità climatica per l’intero arco della giornata. Le correnti previste vedranno una fase mattutina con venti deboli provenienti da Est, seguita da un pomeriggio in cui la ventilazione aumenterà moderatamente ruotando verso i quadranti occidentali. Questa dinamica stagionale offre uno scenario ideale per le attività all’aperto, tipiche di una primavera pienamente consolidata nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari tra sole primaverile e allarme eternit a Platamona Notizie correlate Sassari, martedì tra sole e piovaschi: ecco il meteo del 14 aprileIl cielo sopra Sassari si presenta questo martedì 14 aprile 2026 con un volto mutevole, caratterizzato da una progressiva copertura nuvolosa che... Leggi anche: A Pasqua e a Pasquetta sole splendente e caldo primaverile Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Luna e Sole: scontro in tarda serata tra auto e moto nel brutto incrocio di via Parodi; Scheda squadra Torres; Sassari martedì tra sole e piovaschi | ecco il meteo del 14 aprile; Meteo, previsioni per oggi, Sabato 18 Aprile: prevalentemente soleggiato e primaverile. Torna il Distinguished Gentleman’s Ride: per la decima edizione in palio una Triumph Thruxton 400 Sassari, il 23 maggio il fascino vintage invaderà piazza d’Italia. Sulla due ruote in giacca e papillon per sconfiggere il cancro alla prostata - facebook.com facebook “Fuori dal giro”, droga e abuso di alcol: il 23 aprile la Polizia locale di Sassari al Teatro comunale di Sassari x.com