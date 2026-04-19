Sassari Soddu a Porto Torres | il ritorno alle radici dei martiri

Nel pomeriggio, monsignor Francesco Soddu ha visitato la Basilica di San Gavino a Porto Torres, un momento importante prima del suo insediamento come arcivescovo della diocesi di Sassari. La visita si è svolta in un contesto di rilievo per la comunità locale, con il religioso che ha attraversato i luoghi simbolo della città. La cerimonia ha rappresentato un passaggio chiave nel percorso di nomina ufficiale.

Monsignor Francesco Soddu ha visitato nel pomeriggio la Basilica di San Gavino a Porto Torres, segnando un passaggio fondamentale prima del suo insediamento ufficiale come arcivescovo della diocesi di Sassari. L’incontro con la comunità locale si è concentrato sul legame indissolubile tra la chiesa attuale e le radici fondate dai Protomartiri Turritani, con una tappa devozionale presso le tombe dei santi Gavino, Proto e Gianuario. Le radici della fede tra tradizione e accoglienza. Il nuovo vertice della diocesi di Sassari ha sottolineato l’importanza di partire dalla Basilica madre, luogo che rappresenta l’origine stessa della comunità ecclesiale grazie al sacrificio dei primi martiri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, Soddu a Porto Torres: il ritorno alle radici dei martiri Notizie correlate Porto Torres: 3 donne sfidano la destra divisa alle elezioni 2026Cinque candidati si contendono la poltrona di sindaco a Porto Torres, segnando un record storico per le elezioni amministrative del 7 e 8 giugno 2026. Leggi anche: Bios Factory, la nuova vita di Porto Torres grazie alle startup Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'arcivescovo Soddu a Porto Torres: la preghiera sulle tombe dei Martiri; Porto Torres accoglie il nuovo arcivescovo Francesco Soddu, stasera la tappa a Sassari: gli orari e il programma – VIDEO; Sassari, il primo gesto del nuovo arcivescovo Soddu: tappa in ospedale, poi l'insediamento; Sabato 18 aprile si insedia monsignor Soddu, nuovo arcivescovo di Sassari. Porto Torres accoglie il nuovo arcivescovo Francesco Soddu, stasera la tappa a Sassari: gli orari e il programma – VIDEOÈ iniziato nella Basilica di San Gavino a Porto Torres il cammino che porterà Monsignor Francesco Soddu alla presa di possesso canonico della Diocesi dopo la nomina, da parte di Papa Leone ad Arcivesc ... msn.com Diocesi: Sassari, sabato inizio del ministero episcopale di mons. Soddu. Nella serata di domani in cattedrale una veglia di preghieraMons. Francesco Antonio Soddu inizierà il suo ministero come arcivescovo di Sassari sabato 18 aprile con l’accoglienza ufficiale della comunità diocesana. Prevista una serie di appuntamenti solenni ch ... agensir.it Porto Torres, il bar Punto Verde avrà nuova vita: ecco da chi è stato acquistato Lo storico punto di ritrovo vicino alla torre verrà ristrutturato facebook Porto Torres, per la Festha Manna spazio a 158 stalli per le bancarelle x.com