Sanità cultura e sociale Castagneto Banca i progetti

La trasmissione televisiva de La Pisaniana, in onda ogni domenica sera su 50Canale da 12 anni, si prepara a trasmettere in una nuova sede, quella della Fondazione Castagneto Banca 1910. La puntata vedrà coinvolti temi legati alla sanità, alla cultura e al sociale, con progetti e iniziative incentrati su queste aree. La scelta di questa location rappresenta un passo importante per la trasmissione, che continuerà a coinvolgere i telespettatori toscani.

La Pisaniana, il programma televisivo di 50Canale che da 12 anni, ogni domenica sera, invita i telespettatori toscani nel suo salotto itinerante, stavolta trasmetterà dalla sede della Fondazione Castagneto Banca 1910. Nella sede di rappresentanza di via Rossini, a Livorno, la giornalista Carlotta Romualdi ha incontrato Fabrizio Mannari, che ricopre il doppio ruolo di direttore generale di Castagneto Banca 1910 e di presidente della Fondazione omonima, per fare il punto sui progetti e i risultati ottenuti su entrambi i fronti. La Fondazione, come da statuto, contribuisce a realizzare progetti in materia di sanità, cultura e sociale: offre il proprio sostegno a reti di comunità e iniziative di solidarietà.🔗 Leggi su Lanazione.it

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