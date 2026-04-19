Samsung Galaxy Z TriFold | esaurito il lussuoso smartphone da 3.000$

Il Samsung Galaxy Z TriFold, smartphone di fascia alta dal prezzo di circa 3.000 euro, ha esaurito le scorte sul mercato. Il dispositivo, caratterizzato da un design pieghevole e un costo elevato, ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di tecnologia. La sua disponibilità limitata e la richiesta elevata hanno portato rapidamente alla fine delle unità in vendita. Al momento, non sono previste nuove consegne o rifornimenti.

Il mercato degli smartphone di fascia altissima ha subito un brusco arresto per quanto riguarda uno dei dispositivi più discussi dell’ultimo periodo: il Samsung Galaxy Z TriFold è ufficialmente andato esaurito. La notizia è emersa dopo un aggiornamento della pagina ufficiale del produttore, che ora segnala la fine delle disponibilità per questa versione a tiratura limitata, suggerendo agli utenti di orientarsi verso modelli come il Galaxy S26 Ultra o il Galaxy Z Fold 7. L’annuncio della chiusura delle vendite arriva dopo una parabola iniziata con il debutto del dispositivo nel mercato asiatico alla fine dello scorso anno e proseguita con la presentazione ufficiale durante il CES di gennaio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung Galaxy Z TriFold: esaurito il lussuoso smartphone da 3.000$ Samsung Galaxy Z TriFold : le PLIABLE le plus IMPRESSIONNANT… MAIS Notizie correlate Samsung rivoluziona i pieghevoli: arriva il nuovo Galaxy TriFoldSamsung sta delineando una nuova strategia per i dispositivi pieghevoli, lavorando a un progetto che fonde le caratteristiche del Galaxy Z TriFold... Case samsung galaxy z trifold miglioriQuesto testo propone una panoramica completa sulle custodie per galaxy z trifold, mettendo a confronto soluzioni ufficiali e alternative di terze... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Abbiamo comprato Samsung Galaxy Z Trifold, prima che sparisca per sempre; Galaxy Z TriFold 2, Samsung vuole una cerniera ancora più sottile; Samsung lavora a un tri-fold più largo: ecco Galaxy Z TriFold Wide; Nuova cerniera per il Galaxy Z TriFold 2: design ancora più sottile e benefici per i Fold Samsung. Samsung lavora a Galaxy Z TriFold 2, in un formato più pratico e ampioSamsung Galaxy Z TriFold 2 o Galaxy Z TriFold Wide: ecco come potrebbe essere il prossimo tri-pieghevole del brand. gizchina.it Galaxy Z TriFold 2, Samsung vuole una cerniera ancora più sottileLa buona notizia è che una versione semplificata del nuovo design verrà proposta anche sui Fold e Flip di prossima generazione. hdblog.it #WindTre smartphone: prezzo ridotto per #Samsung Galaxy S26, nuovi #Oppo, #Honor e #Motorola x.com Le Madonie viste dal'autostrada A19 Sicilia, Italia 6.4.26 Samsung Galaxy S25 Ultra facebook